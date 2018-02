Migration und Grenzschutz werden Priorität im EU-Budget

Beim EU-Gipfel wurde der Start zu Verhandlungen über den neuen EU-Budgetrahmen bis 2027 gegeben. Noch herrscht totale Uneinigkeit, wie Mittel nach dem Brexit aufgebracht werden. Sicherheit und Grenzschutz werden Priorität, der Haushalt wird "modernisiert"

Wenn die Staats- und Regierungschefs bei EU-Gipfeln einer nach dem anderen vorfahren, zeigen oft schon die ersten Wortmeldungen und Gesten, wohin die Reise bei den Verhandlungen gehen wird. Der Auftakt des informellen Treffens der EU-27 Freitag in Brüssel gestaltete sich diesbezüglich besonders ungewöhnlich.

Kurz vor Mittag kamen die Deutsche Angela Merkel, der Franzose Emmanuel Macron und der Italiener Paolo Gentiloni nicht einzeln in der Limousine an wie sonst: Sie marschierten als Trio zu Fuß auf, direkt von einer "Sahelkonferenz" vis-à-vis in der Kommission kommend. Dort wurde über die Aufstockung der Hilfen für fünf afrikanische Staaten verhandelt: Mali, Niger, Tschad, Mauretanien, Burkina Faso. Das war "sehr wichtig", erklärte Merkel. Die Sicherheit der Sahel-Region, für die bis 2020 rund 1,7 Milliarden Euro aufgewendet werden, sei "notwendig. Wir müssen die illegale Migration nicht erst in Libyen bekämpfen", sondern im Vorfeld.

Einigkeit, Zusammenarbeit

Gentiloni und Macron zeigten Einigkeit mit der Kanzlerin: Alle EU-Länder müssten dabei zusammenarbeiten, betonte der Italiener. Der Franzose hob hervor, dass Sicherheit, Schutz der EU-Außengrenzen hohe Priorität hätten.

Der demonstrative Auftritt von Merkel, Macron und Gentiloni als Trio war in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Der informelle EU-Gipfel war vom Ständigen Ratspräsidenten Donald Tusk einberufen worden, um sich über langfristige Perspektiven Klarheit zu verschaffen. Der EU stehen durch den Austritt Großbritanniens im März 2019 starke Umbrüche bevor.

Im jährlichen EU-Budget von derzeit rund 150 Milliarden Euro fallen nach Berechnungen der EU-Kommission bis zu 14 Milliarden Euro weg, der britische Nettobeitrag. Daher sollte es nun über den künftigen "langfristigen EU-Budgetrahmen" eine erste Aussprache geben. Merkel, Macron und Gentiloni haben den Partnern symbolisch gezeigt, wo es langgeht, wer nach dem Brexit bestimmen wird.

Starke Gründerstaaten

Ihre drei EU-Gründungsstaaten stellen mit mehr als 200 Millionen Einwohnern fast die Hälfte der EU-Bevölkerung und werden ab 2019 gemeinsam für fast zwei Drittel der Wirtschaftskraft sorgen. Das ist vor allem für die EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa, die von den EU-Agrar- und Regionalhilfen am meisten profitieren, eine Herausforderung. So sorgte die Forderung Merkels am Vortag, wonach EU-Gelder an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und an Solidarität bei der Verteilung von Flüchtlingen geknüpft werden sollten, für geteilte Reaktionen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hielt es für "eine gute Idee". Ungarn und Polen, auf die die Kanzlerin gezielt hatte, lehnen das kategorisch ab. Aber auch der luxemburgische Premier Xavier Bettel zeigte sich skeptisch, weil dadurch die Bürger bestraft werden würden, nicht Regierungen.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, der sich trotz Grippe "froh" zeigte, an seinem ersten EU-Gipfel als Regierungschef teilnehmen zu können, sagte zu dem Merkel-Vorstoß, er könne sich Konditionalitäten vorstellen, aber: "Es muss unser Ziel sein, Menschen an den Außengrenzen zu stoppen, nicht nur über die Verteilung von Flüchtlingen zu reden." Dass der Schutz der EU-Außengrenzen und Sicherheit ausgebaut, mehr Geld für Migrations- und Integrationspolitik fließen soll, darüber gibt es Konsens. Ebenso, dass das EU-Budget "modernisiert" werden solle, mehr in Digitalausbau, Forschung, neue Unternehmen gesteckt werden muss. Bei Agrar- und Regionalförderung wird es Kürzungen geben.

Während Berlin und Paris bereit wären, den EU-Budgetrahmen leicht zu erhöhen, um neue Prioritäten zu finanzieren, drängt eine Gruppe kleiner Nettozahlerstaaten mit Österreich, den Niederlanden und Schweden darauf, das Budget effizienter zu gestalten, zu sparen, zu reformieren. Die EU-Kommission wird im Mai einen Vorschlag zum EU-Budgetrahmen 2021 bis 2027 vorlegen. Dass dieser noch vor den EU-Wahlen im Mai 2019 vom EU-Parlament beschlossen wird, ist offen. Präsident Tusk hält es "unrealistisch". (Thomas Mayer aus Brüssel, 23.2.2018)