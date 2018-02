Österreich in "Blech"-Wertung weiter am Stockerl

Sieben vierte Plätze ergeben Rang drei

Pyeongchang – Der vierte Platz des heimischen Biathlon-Quartetts am Freitag war bereits das siebente ÖOC-"Blech" im Rahmen der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang. Damit ist Österreich zumindest in dieser Wertung weiter auf Podest-Kurs. An der Spitze stehen zwei Tage vor Schluss Norwegen und die USA mit elf vierten Plätzen, die rot-weiß-rote Delegation liegt gleichauf mit Deutschland auf Rang drei.

Biathlet Julian Eberhard schrammte mit seinen beiden vierten Plätzen (Sprint und Staffel) gleich zweimal nur um einen Rang an einer Medaille vorbei. (APA, 23.2.2018)