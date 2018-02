Südkoreanerinnen sensationell im Curling-Finale

Gegen Schwedinnen um Gold

Pyeongchang – Schweden und Gastgeber Südkorea bestreiten bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das Curling-Finale der Frauen. Die Schwedinnen setzten sich am Freitag in der Vorschlussrunde gegen Großbritannien 10:5 durch, die Südkoreanerinnen schalteten Japan mit 8:7 nach einem Extra-End aus. Das Spiel um Gold findet am Sonntag statt, die Britinnen und die Japanerinnen kämpfen am Samstag um Bronze.

Schwedische Frauen-Teams holten bereits zweimal Olympia-Gold, für Südkorea ist es hingegen die bisher erste Curling-Medaille überhaupt. Auch für Japan wäre es bei einem Sieg im "kleinen Finale" eine Medaillen-Premiere. Als bisher einzige Asiatinnen hatten es die Chinesinnen 2010 in Vancouver zur Medaille bzw. Bronze gebracht. Die favorisierten kanadischen Frauen waren in Südkorea früh ausgeschieden und blieben erstmals seit 20 Jahren ohne Medaille. Sie hatten in Sotschi 2014 Gold gewonnen. (APA, 23.2.2018)