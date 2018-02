Shitstorm gegen News-Chefredakteure, weil sie für Rauchverbot sind

Die Verlagsgruppe News wird aktuell auf Facebook beschimpft, weil sich ihre Chefredakteure für ein Rauchverbot ausgesprochen haben

Über 300.000 Unterstützer konnte das Volksbegehren für ein Rauchverbot bereits sammeln. Die Chefredakteure der Verlagsgruppe-News nutzten diesen Umstand, um auch selbst ein Statement abzugeben und sich für ein Rauchverbot auszusprechen: "Hier sind wir uns einig: Das Rauchverbot muss bleiben!"

Das erhitzte offenbar die Gemüter vieler Facebook-User, die mit einer Welle negativer Kommentare reagierten. Eine Nutzerin schrieb etwa: "Das sind die Leute die Lügen verbreiten was ist mit dem Flugzeugen die ganzen Tag unterwegs sind ja da wird nichts geschrieben aber das Rauchen ist ungesund ihr seid das selbe Unkraut wie Rot und Grün sowie der ORF."

"morgen schon geschossen werden"

Ein User empfand einen Verbot als nicht notwendig und begründete es mit einer Drohung: "An der frischen Luft kann man ausweichen. Das Lokal kann man meiden. Was ist so schwer für dich Peter? Die Menschen werden das Gesetz sowieso wieder in Massen ignorieren. Das einzige, was Sie erreichen, ist guten Bürgern auf den Sack zu gehen. Gehen Sie nach Hause. Wenn solche Ar***geigen wie Sie immer Ihren Willen bekämen, würde morgen schon geschossen werden. Mit Vergnügen übrigens", schrieb er und fügte zuletzt ein lächelndes Emoji hinzu.

"Die werden die Pensionen zahlen"

Ein weiterer User wollte sich nicht, wie er selbst sieht, entmündigen lassen und schrieb in Großbuchstaben und einer Fülle an Emojis: "Gehts schei*** ihr Weltverbesserer, kümmerts euch um die wahren Propbleme [sic!], lassen uns nicht entmündigen". Dem stimmte ein weiterer Nutzer zu: "Gehts doch alle sch***. Ich rauch wann, wo und wieviel ich will.Ich bin erwachsen und mündig und in einem freien Land."

Eine Nutzerin ärgert sich offenbar darüber, dass die Lebenserwartung steigen könnte: "Die werden die Pensionen zahlen, wenn alle 100 werden, odrr.?", schreibt sie. Eine weitere sah das Statement als direkten Angriff gegen die FPÖ: "Die wollen nur der fpö eins auswischen so schaut s aus!!!"

Auch Strache kritisiert

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache positioniert sich auf seiner Facebook-Seite klar gegen ein Rauchverbot. Hierfür teilte er etwa einen oe24-Artikel, bei dem der Ärzte-Chef mit einer Zigarette gezeigt wird und echauffierte sich über ihn.

Ein weiteres Mal teilte er einen Artikel der Krone, der den Titel "Putzen genauso schädlich für Lunge wie Rauchen" trägt, und kommentierte: "Hoffentlich will man uns das Putzen nicht auch noch verbieten?" (red, 23.2.2018)