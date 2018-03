Wer bekommt den STANDARD-Forums-Oscar?

Wären Sie Teil der ehrwürdigen Academy – wer würde Ihre Stimme bekommen? Stimmen Sie ab!

Am 4. März werden die 90. Academy Awards in Los Angeles vergeben. Wer das live mitverfolgen will, für den heißt es viel Kaffee trinken oder vorschlafen, denn die Verleihung beginnt erst um 2.30 Uhr am Montag-Morgen. Als Favoriten gehen "The Shape Of Water", mit 13, "Dunkirk" mit acht und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" mit sieben Oscarnominierungen ins Rennen. Am Montagmorgen wird man wissen, wie die Academy entschieden hat – doch bereits heute können Sie Ihrem persönlichen Film-, Regie- und Schauspielfavoriten Ihre Stimme geben!

Umfrage: Bester Film

Umfrage: Beste Regie

Umfrage: Beste Hauptdarstellerin

Umfrage: Bester Hauptdarsteller

Welcher Film, Schauspieler oder Regisseur wurde Ihrer Meinung nach bei den diesjährigen Nominierungen übergangen? Stimmen Sie ab und teilen Sie Ihre Oscar-Filmempfehlungen im Forum! (aan, 2.3.2018)