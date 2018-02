Jeder vierte Europäer wäre bereit, mit Wearables zu bezahlen

Mastercard-Umfrage unter 50.000 Menschen in neun Ländern – Bereits 38 Prozent aller Zahlungen in Europa erfolgen kontaktlos

Jeder vierte Europäer wäre bereit, kontaktlos mit einer Smartwatch, einem Armband, einem Schlüsselring oder anderen Wearables zu zahlen. Das hat eine von Mastercard beauftragte Befragung von über 50.000 Menschen in neun europäischen Ländern ergeben. Österreich liegt dabei unter dem Schnitt, hier können sich etwa 18 Prozent vorstellen, bargeldlos mit Wearables zu bezahlen.

Mastercard und Maestro

Die kontaktlosen Zahlungen via Mastercard und Maestro seien im vergangenen Jahr um 145 Prozent gestiegen, teilte Mastercard am Freitag mit. Dabei sie die Anzahl der Händler, die kontaktloses Bezahlen akzeptieren, in Europa um 42 Prozent gestiegen. 38 Prozent aller Transaktionen würden inzwischen kontaktlos abgewickelt. (APA, 23.2. 2018)