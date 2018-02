Salzburg im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund

Die Auslosung bescherte den Bullen einen attraktives Los – Hinspiel am 8. März in Dortmund

Nyon – Österreichs Serienmeister Salzburg bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Europa-League mit Borussia Dortmund zu tun.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der achtfache deutsche Meister und Champions-League-Sieger 1997 wird vom Wiener Peter Stöger trainiert und eliminierte in der Runde der letzten 32 Atalanta Bergamo. (APA; 23.2.2018)

Paarungen im Achtelfinale:

Borussia Dortmund (GER) vs. FC Salzburg (AUT)

Lazio Rom (ITA) vs. Dynamo Kiew (UKR)

RB Leipzig (GER) vs. Zenit Sankt Petersburg (RUS)

Atlético Madrid (ESP) vs. Lokomotive Moskau (RUS)

ZSKA Moskau (RUS) vs. Olympique Lyon (FRA)

Olympique Marseille (FRA) vs. Athletic Bilbao (ESP)

Sporting Lissabon (POR) vs. Viktoria Pilsen (CZE)

AC Mailand (ITA) vs. FC Arsenal (ENG)



Die Hinspiele finden am 8. März, die Rückspiele eine Woche später, am 15. März 2018, statt. Der zuerst gezogene Klub erhält im Hinspiel das Heimrecht.

Weitere Termine:

Viertelfinale am 5. bzw. 12. April

Halbfinale am 26. April bzw. 3. Mai

Finale am 16. Mai in Lyon