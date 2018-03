Angebote am Puls der Wirtschaft: MODUL University Vienna präsentiert neue und innovative Bachelor -und Master Studienfelder

Um aktuellen Trends und Entwicklungen in der Wirtschaft Rechnung zu tragen, bietet die MODUL University Vienna seit Herbst 2017 vertiefende Studienfächer in Masterprogrammen an. So profitieren Absolventen vom Angebot eines breit aufgestellten wirtschaftlichen Grundstudiums in Kombination mit einer klar abgegrenzten Vertiefung.

An vielen internationalen Universitäten konnte man in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zur Generalisierung der Studienangebote beobachten, wohingegen spezialisierte Studienprogramme eher von Fachhochschulen angeboten werden. Am Arbeitsmarkt wird von Absolventen in der Praxis aber beides verlangt, also eine Kombination von facheinschlägigen Kompetenzen und gleichzeitig wirtschaftlich breit ausgebildet zu sein. Diesen Weg schlägt die MODUL University Vienna ein, indem sie die Studienfächer ihrer Masterprogramme immer wieder an die aktuellen Trends in der Wirtschaft anpasst und die Studien breiter aufstellt.

Zusätzliches Zertifikat zum Diplom in den Masterprogrammen

In den drei Masterprogrammen werden sechs neue Spezialisierungen angeboten, erzählt Studiengangsleiterin Prof Dr. Astrid Dickinger: "Wir sehen gerade in den Branchen Digitalisierung und digitales Marketing, Nachhaltige Geschäftsmodelle, Immobilienwirtschaft sowie im Bereich von Design und Innovation im Tourismus Trends und Veränderungen. Daher starten wir mit Spezialisierungen in diesen Bereichen, die eine ideale Ergänzung zu den Studienprogrammen darstellen. So kann zum Beispiel ein Student, der einen Master in Management absolviert und Interesse in nachhaltiger Entwicklung hat, den Schwerpunkt Business Development wählen. Oder eventuell möchte sich ein Student des Master Programmes Sustainable Development mit dem Schwerpunkt "Advanced Management" noch weitere Management-Kompetenzen aneignen bzw. ein Student des Masterprogramms Tourismus sich auf die Trends der digitalen Medien durch "Digital Marketing" oder "E-Tourism and Tourist Experiences" vorbereiten." Studierende wählen daher eines der drei Studienprogramme (Management, International Tourism Management oder Sustainable Development, Management and Policy) und können entweder Vertiefungskurse frei wählen oder eine Spezialisierung machen.

Praktisch gut vorbereitet für Herausforderungen am Arbeitsmarkt

Insgesamt wählen Studenten in den Masterprogrammen einen Schwerpunkt mit insgesamt 18 ECTS, dies entspricht drei bis sechs einschlägige Kurse. Die Studiengangsleiterin erklärt im Detail: "Themenfelder wie digitale Medien, Nachhaltigkeit und Innovation finden sich in allen Studienprogrammen wieder. Das sind auch die wesentlichen Herausforderungen der Zukunft, für die wir unsere Absolventen vorbereiten. Studierende haben durch einige Kurse mit Industriepartnern, Fallstudien sowie ein Praktikum die Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln und gleichzeitig ihre Persönlichkeitsentwicklung voran zu bringen."

Über die MODUL University Vienna

Die MODUL University Vienna, die internationale Privatuniversität der Wirtschaftskammer Wien, bietet Studienprogramme (BBA, BSc, MSc, MBA und PhD Programme) aus den Bereichen Internationale Wirtschaft und Management, Neue Medientechnologie, Public Governance und nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus und Hospitality Management an (www.modul.ac.at/study-programs). Die Studienprogramme erfüllen strenge Akkreditierungsrichtlinien und werden aufgrund der internationalen Ausrichtung in Englisch abgehalten. Der Campus der Universität befindet sich am Kahlenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk.

STIPENDIUM:

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums vergibt die MODUL University Vienna drei Vollstipendien und 10 Teilstipendien für Master of Science Studienprogramme. Die Unterrichtssprache ist Englisch

Inhalte

3 mögliche Studienrichtungen:

Master in International Tourism Management

Master in Management

Master in Sustainable Development, Management and Policy

Zulassungskriterien:

Akademischer Abschluss (mind. Bachelor),

Nachweis eines Englisch-Zertifikats – Level C1

Abschluss

Master of Science

Der akademische Abschluss wird von der MODUL University Vienna verliehen.

Zeitaufwand:

2 jähriges Vollzeit Studienprogramm

Bewerbung:

Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben und Universitäts-Zeugnisse)

Einreichung bis spätestens 31. März (Vollstipendien und Teil Stipendien) an jovana.peric@modul.ac.at.

Das Auswahlverfahren wird von einer Kommission übernommen.

Programmstart: 19. September 2018

Information

MODUL University Vienna,

Am Kahlenberg 1 , 1190 Wien,

Jovana Peric

Tel: 01 320 35 55 202

jovana.peric@modul.ac.at