Bremen will sich mit Derbysieg weiter vom HSV absetzen

Werder könnte Vorsprung auf neun Punkte ausbauen

Bremen – Mit einem Heimsieg im Nordderby gegen den HSV am Samstag kann sich Werder Bremen im Abstiegskampf noch deutlicher vom krisengeschüttelten Konkurrenten Hamburg absetzen. Gewinnen Zlatko Junuzovic und Co. das 108. Duell der beiden Lokalrivalen, würde ihr Vorsprung auf den Tabellenvorletzten in der deutschen Fußball-Bundesliga bereits neun Punkte betragen.

Dennoch will Werder-Trainer Florian Kohfeldt noch nichts von einer Vorentscheidung im Ringen um den Verbleib in der Liga wissen. "Der Abstiegskampf geht danach weiter, egal wie die Partie ausgeht", betonte Kohfeldt, der wieder auf alle Spieler zurückgreifen kann. Auch die zuletzt angeschlagenen Junuzovic, Philipp Bargfrede und Aron Johannsson stehen zur Verfügung.

Emotional

Angesicht der Rivalität und der angespannten Tabellensituation erwarte er aber natürlich "ein emotionales Spiel, was sicher an der Grenze geführt wird – aber nicht darüber hinaus", so Kohfeldt. Es sei ganz wichtig, dass sein Team souverän bleibe und die Emotionen gut kanalisiere. "Das Derby ist für die ganze Stadt etwas Besonderes. Zudem ist es auch tabellarisch ein sehr wichtiges Spiel. Aber es herrscht kein Druck, der uns hemmt."

Der HSV mit Coach Bernd Hollerbach steht hingegen mit dem Rücken zur Wand, eine Niederlage gegen die Bremer würde die ohnehin bereits prekäre Lage weiter verschärfen. "Es ist ein wichtiges Spiel, bei dem alles passieren kann. Wir müssen mit kühlem Kopf rangehen, aber mit heißem Herzen", gab sich der unlängst verpflichtete Trainer kämpferisch. Das Hinspiel im Hamburg hatte ein torloses Remis gebracht. In der ewigen Bilanz der meistgespielten Partie im deutschen Oberhaus hat Werder mit 38:34-Siegen die Nase leicht vorne. 35 Duelle endeten Unentschieden.

Showdown am Sonntag

Der nur noch drei Punkte hinter den Hamburgern auf dem letzten Platz liegende 1. FC Köln muss am Sonntag auswärts beim fünftplatzierten Europa-League-Achtelfinalisten Leipzig antreten. Der überlegene Spitzenreiter Bayern München empfängt am Samstag Hertha BSC. Alles andere als ein weiterer Sieg des Meisters gegen den Tabellenelften aus der Hauptstadt wäre eine große Überraschung. Der Tabellendritte Frankfurt tritt auswärts in Stuttgart an.

Im direkten Duell um die Champions-League-Plätze treffen am Sonntag Leverkusen und Schalke aufeinander. Die 19 Punkte hinter den Bayern zweitplatzierten Dortmunder von Trainer Peter Stöger bekommen es erst am Montag daheim mit Augsburg zu tun. (APA, 23.2.2018)