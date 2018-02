EU-Kommission angeblich für schrittweise Abschreibung fauler Kredite

Besicherte Darlehen sollen innerhalb von acht Jahren um bis zu hundert Prozent abgeschrieben werden

Mailand – Die EU-Kommission will das Problem fauler Kredite in den Bankbilanzen einem Insider zufolge durch mehrjährige Abschreibungen bekämpfen. So solle der prozentuale Anteil der Abschreibungen pro Jahr steigen, wenn ein Kredit als notleidend (non-performing loan, NPL) eingestuft werde, sagte der Insider heute, Freitag.

Besicherte Darlehen sollten um bis zu hundert Prozent innerhalb von acht Jahren abgeschrieben werden. Für unbesicherte Kredite seien Abschreibungen von zwei Jahren vorgesehen, davon 35 Prozent im ersten Jahr. Die EU-Kommission war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die italienische Zeitung "Il Messaggero" hatte zuerst über die Pläne berichtet. Vor allem Banken in Südeuropa ächzen unter der Last fauler Kredite. (APA, Reuters, 23.2.2018)