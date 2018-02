Versauerung der Meere bringt Korallenriffe in Bedrängnis

Kalkhaltige Bodensedimente, die für den Aufbau der Korallen wichtig sind, lösen sich durch steigenden Säuregehalt zunehmend auf

Canberra – Nicht nur die Erwärmung der Meere setzt Korallen immer mehr zu: Auch der steigende Säuregehalt in den Ozeanen wird zu einer immer größeren Gefahr für die kalkhaltigen Korallenriffe. Insgesamt bildeten sie schon heute deutlich weniger Kalk als im vorindustriellen Zeitalter, berichten Forscher aus den USA und Australien im Fachjournal "Science".

Wie Modellrechnungen ergaben, könnten die Meere im Jahr 2050 so sauer sein, dass die Mehrzahl der kalkhaltigen Bodensedimente in der Nähe von Korallenstöcken in Auflösung begriffen sind. Vier von 22 analysierten Riffen lebten bereits heute unter diesen Bedingungen.

Der Sedimentverlust führe wiederum zu einer geringeren Konzentration einer bestimmten Kalkform (Argonit) im Wasser über dem Meeresboden, die die Korallen zum Aufbau benötigen. Der Verlust der kalkhaltigen Sande könnte dazu führen, dass Korallen weniger Kalk aufnehmen und geschädigt werden. Die Sedimente reagieren den Forschern zufolge wesentlich stärker auf Säure als die Korallen selbst.

Gefährliche Emissionen

Grund für den steigenden Säuregehalt ist das klimaschädliche Kohlendioxid in der Luft, das sich im Wasser löst. Eine Verringerung der CO2-Emissionen sei der einzige Weg, um zu verhindern, dass die Meere zunehmend versauern und die Riffe sich auflösen, sagte Studienleiter Bradley Eyre von der australischen Southern Cross University (Lismore).

Eyre zufolge nahmen die Meere bisher rund ein Drittel des gesamten menschengemachten Kohlendioxids aus der Luft auf. Das machte sie demnach um 30 Prozent saurer als in vergangenen Jahrhunderten.

Die Autoren verweisen darauf, dass die Meeresversauerung nach einer älteren Studie an Riffen wesentlich schneller steigt als im offenen Ozean. Demnach könnten die Riffe sogar noch früher geschädigt werden, als ihre Berechnungen ergaben. Zudem seien die bisher noch wenig untersuchten Effekte der Meereserwärmung auf die Kalklösung im Wasser nicht eingerechnet. (APA, 23.2.2018)