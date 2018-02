Apple plant wasserabweisende, smartere Airpods

In den nächsten Monaten sollen zwei neue Modelle der drahtlosen Kopfhörer erscheinen

Apple will seine drahtlosen Kopfhörer regelmäßig updaten. Noch heuer sollen neue Airpod-Modelle erscheinen, die auf die Worte "Hey Siri" reagieren. Bislang müssen die Kopfhörer angetippt werden, um Apples smarte Assistentin zu aktivieren. Nächstes Jahr sollen dann wasserfeste Airpods erscheinen, die etwa starken Regen oder einen Schwall an Wasser aushalten können. Zum Schwimmen sollen die Kopfhörer aber dennoch nicht geeignet sein.

Wearables

Die Pläne wurden von Apple-Mitarbeitern an Bloomberg verraten. Mittlerweile gehören Wearables wie die Apple Watch und eben Airpods zu der am zweitstärksten wachsenden Produktsparte von Apple. CFO Luca Maestri gab an, künftig verstärkt in diesen Bereich investieren zu wollen. Airpods sollen laut Bloomberg 85 Prozent aller verkauften drahtlosen Kopfhörer in den USA ausmachen. (red, 23.2.2018)