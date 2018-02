Mäuse in Produktion: Ikea ruft Schaumkonfekt zurück

Ikea ruft das Schaumkonfekt Godis Pâskkyckling zurück, weil Mäuse in die Produktionsanlage eingedrungen sind

Die Möbelkette Ikea ruft das Produkt Godis Pâskkyckling Schaumkonfekt Zuckerlsackerl (100g) mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 23. Oktober 2018 und 26. Jänner 2019 zurück. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Rückseite der Verpackung zu finden.

Ikea Food wurde davon informiert, dass sich Mäuse während der Herstellung von Godis Pâskkyckling in der Produktionsanlage befanden und so das Schaumkonfekt verunreinigt worden sein könnte. In Österreich sind insgesamt 231 Sackerl der betroffenen Chargen verkauft worden.

Das Unternehmen bittet seine Kunden, die Süßwaren mit den betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten in das nächste Ikea Einrichtungshaus zurückzubringen. Sie erhalten den Kaufbetrag zurück. Eine Rechnung ist dafür nicht nötig. (red, 23.2.2018)