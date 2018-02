Hot erhöht Geschwindigkeit für alle Kunden

Diskonter will so den Wettbewerb weiter anheizen

Der Diskonter Hot erhöht die Geschwindigkeiten bei allen Tarifpaketen. Damit will der Mobilfunker den Wettbewerb mit anderen Anbietern anheizen. In den Tarifen HoT fix und Hot data surfen HoT-Kunden nun mit doppelter Geschwindigkeit, denn in beiden Paketen steigt die Datenübertragungsrate von 50 auf 100 Mbit pro Sekunde.

150 Mbit pro Sekunde

Bei HoT fix Plus kommen 50 Prozent mehr Speed zum Einsatz. Hier erhöht sich die Geschwindigkeit von bisher 100 auf 150 Mbit pro Sekunde. Und auch im Tarif HoT flex wird die Geschwindigkeit um mehr als das Doppelte angezogen, von bisher 21 auf 50 Mbit pro Sekunde. Von diesem Upgrade profitieren nicht nur neue Kunden, sondern auch alle Bestandskunden.

Lob für Hot gab es am Donnerstag von T-Mobile Chef Andreas Bierwirth. Bei der Präsentation der Geschäftszahlen seines Unternehmens wurde die gute Zusammenarbeit gelobt – auch weist T-Mobile die 775.000 Hot-Kunden als seine Kundschaft aus. (red, 23.2. 2018)