Smartphone-Preiswahn: Samsung Galaxy S9+ soll fast 1.000 Euro kosten

997 Euro für die Plus-Edition: Die Preise für Top-Smartphones steigen weiter

Bald ist es so weit: Samsung wird das Samsung Galaxy S9 auf dem Mobile World Congress vorstellen. Die meisten Details sind allerdings schon durchgesickert, nun auch eines der wichtigsten – der Preis. Die neue Generation wird wieder teurer: Das Gerät soll in der regulären Version 841 Euro kosten, in der größeren Plus-Version sogar 997 Euro.

Das Vorgängermodell des S9, das Galaxy S8, hatte in der regulären Version beim Release 799 Euro gekostet, das Plus-Modell 899 Euro. Allerdings fallen die Preise von Samsung-Geräten tendenziell relativ rasch. Aktuell ist das S8 um etwa 550 Euro zu haben. Schätzungen zufolge soll auch das Galaxy S9 bereits einem Monat nach dem Release um 15 Prozent günstiger sein, also nach aktuellen Annahmen nur mehr rund 715 Euro kosten.

Nähert sich iPhone X

Somit nähert sich Samsung noch weiter der Preisklasse von Apples iPhone X, das aktuell das beliebteste Luxusmodell, das über 1000 Euro kostet, ist. Generell ist der Preis für Topgeräte in den letzten Quartalen rasant gestiegen. Der Direktor für Telekommunikation der GfK, Arndt Polifke, erklärte im Oktober, dass der Wert des Smartphonemarkts trotz rückläufiger Absatzzahlen aufgrund eines erhöhten Durchschnittspreises für ein Gerät weiter gestiegen ist. Dieser liegt laut dem deutschen Branchenverband Bitkom 2018 bei 426 Euro, in den Jahren zuvor lag er bei 419 und 386 Euro.

Mehr Einsteigergeräte

Grund für diesen eher geringen Unterschied – gerade im Vergleich zu den enorm erhöhten Preisen für Flaggschiffe – ist, dass die Zahl der Einsteigergeräte ebenfalls gestiegen ist. Neben vielen günstigen Einsteiger- und Mittelklassegeräten fänden die führenden Flaggschiff-Modelle ebenfalls ihre Kunden, die für bessere Ausstattung deutlich mehr Geld ausgeben, erklärte Bitkom-Präsidiumsmitglied Markus Haas.

Geräte weniger als ein Jahr alt

Diese Umstände machen teure Geräte zu einem lukrativen Geschäftsmodell für Samsung, Apple und Co – jeder zweite Nutzer gab bei einer repräsentativen Bitkom-Befragung an, immer das aktuellste Modell zu kaufen. Sechs von zehn Nutzern hätten ein Gerät, das weniger als ein Jahr alt ist. (muz, 23.2.2018)