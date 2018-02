Strache "will sofort Volksabstimmungen", aber ÖVP sei dagegen

Der Vizekanzler will das Volk "im Paket" über Rauchen, Tempo 160, Ceta/TTIP, GIS und "Schuldenunion" abstimmen lassen. Der Koalitionspartner verhindere es

Innsbruck – Bei einer Pressekonferenz anlässlich der Tiroler Landtagswahl erklärte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), dass er keineswegs gegen eine Volksabstimmung vor 2021 sei, wie das berichtet wurde. "Ich wünsche mir schon heute eine Volksabstimmung, wenn es nach mir ginge, sofort", sagte der FPÖ-Chef. Allerdings wolle er das nur, wenn gleich ein ganzes "Paket" an Themen zur Abstimmung komme.

Über Tempo 160 und "Schuldenunion" abstimmen

Konkret würde er das Volk gerne zu Tempo 160 auf Autobahnen, den Handelsverträgen Ceta und TTIP, den "ORF-Zwangsgebühren", der "Schuldenunion" sowie der "Möglichkeit, in der Gastronomie einen Raucherbereich einzurichten", befragen. Doch der Koalitionspartner ÖVP ziehe dabei nicht mit, weshalb die FPÖ sich gezwungen sehe, sich an das Regierungsübereinkommen zu halten. Er lasse sich in dieser Angelegenheit "sicher nicht den Schwarzen Peter zuschieben", so Strache.

Die FPÖ garan

tiere nämlich, dass Volksbegehren ab 2021 rechtliche Verbindlichkeit erlangen werden, das sei im Regierungsübereinkommen so vereinbart worden. Ab dann soll es ab 900.000 Unterschriften immer zu einer verbindlichen Volksabstimmung kommen. Allerdings sei es ihm zu wenig, jetzt nur über ein Thema abstimmen zu lassen, sagte der Vizekanzler hinsichtlich der Forderung, das Nichtraucher-Volksbegehren, das bei über 300.000 Unterschriften hält, zu einer Volksabstimmung zu bringen, wenn es schon vor 2021 die 900.000er-Grenze überschreitet.

orf Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der "ZiB 2" zum "Don't Smoke"-Volksbegehren am Donnerstagabend.

Bevölkerung ernst nehmen

Zuletzt hat Innenminister Herbert Kickl in der "Zeit im Bild 2" am Donnerstagabend erneut festgehalten, dass "der Zustand" in den Lokalen, was das Rauchen betrifft, ab Mai einfach nur verlängert werde – mit einem entsprechenden Initiativantrag im Parlament. Parallel dazu sei nun zunächst einmal das tatsächliche Ergebnis des Volksbegehrens abzuwarten – die Bevölkerung sei bei der Angelegenheit freilich "ernst zu nehmen". Zu gegebener Zeit werde dann freilich auch eine entsprechende Diskussion im Parlament erfolgen. (Steffen Arora, 23.2.2018)