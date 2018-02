Schatzi, Hasi und Co.: Das sind Österreichs beliebteste Kosenamen

"Schatzi" ist in Österreich am beliebtesten. Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Es gibt mehr "Spatzis" als "Prinzessinnen"

Wien – "Schatz" oder "Schatzi" ist in Österreich der beliebteste Kosename für den Partner: vier von zehn werden einer repräsentativen Befragung von Marketagent.com im Auftrag der Partneragentur Parship so genannt. Auf den weiteren Plätzen folgen "Hase/Hasi" und "Maus/Mausi". Und: Es gibt mehr "Spatzis" als "Prinzessinnen" in der Alpenrepublik.

Nur ein Prozent mit einer "Chefin"

86 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher nützen Kosenamen für ihren Partner. 39 Prozent haben ein "Schatzi" – 33 Prozent der Männer und 44 Prozent der Frauen. Deutlich seltener wird nach dem "Hase" oder der "Maus" gerufen, nur jeweils sechs Prozent verwenden diese Namen. Vier Prozent verpassen dem oder der Liebsten ein "Spatz" oder "Spatzi". Abgeschlagen am unteren Ende der Tabelle sind Kosenamen wie "Schnucki/Schnuckiputz" (zwei Prozent), "Prinzessin" (ein Prozent) und "Chefin" (ein Prozent). Acht Prozent kürzen den Vornamen des oder der Liebsten ab.

Befragt wurden im Dezember 2017 1.500 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 69 Jahren, davon 1.077 in Partnerschaft. (APA, red, 23.2.2018)