Zwiebelwickel und Essigsocken: Heilsame Küchenhilfen

So manches Lebensmittel ist ein wahrer Alleskönner, auch wenn es um das Gesundwerden geht – die Zwiebel ist so ein Beispiel

Manche kennen sie noch aus ihrer Kindheit: die Hausmittel von der Oma gegen Husten, Schnupfen und Ohrenweh. Die beiden Fotografinnen Karin Berndl und Nici Hofer haben sich erinnert und insgesamt 40 einfache Rezepte zum Nachkochen niedergeschrieben.

Besonders die Zwiebel wird in diesem ausgesprochen schön und stimmig illustrierten Buch zum Universaltalent. Mit Milch gekocht und Honig versüßt, soll sie schleimlösend und entzündungshemmend wirken. Gegen Fieber empfehlen die Autorinnen Zwiebelsocken, eine weniger geruchsintensive Alternative zu den Essigpatscherln. Und wenn die Ohren schmerzen? Zwiebeln fein hacken, in einen warmen, feuchten Waschlappen füllen und für 20 Minuten an die Ohrmuscheln halten. Auch nach einem Bienenstich kann die Knolle helfen. Eine Zwiebel halbieren und mit der frisch geschnittenen Hälfte die Schwellung einreiben.

Die weiteren Protagonisten in diesem herrlich unaufgeregten Buch: Knoblauch, Thymian, Salbei und Lauch. Den Omas von Karin Berndl und Nici Hofer sei gedankt. (Günther Brandstetter, 24.2.2018)