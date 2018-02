Ein Hase im Wolfskostüm

"Wenn ich ein Wolf wäre", denkt Hase, "bräuchte ich mich nie mehr zu fürchten."

Die Tiere im Wald sind eigentlich sehr glücklich. Hase, Igel, Eule und Maulwurf verstehen sich gut. Leider sorgt ein anderes Tier für Angst und Schrecken: der Wolf. "Wenn es dunkel wird, muss sich Hase ganz allein auf den Heimweg machen. Davor hat er schreckliche Angst", heißt es. Dann kommt der Hase aber auf eine, wie er meint, grandiose Idee. Man müsste selbst Wolf sein!

"Ich bin ein Wolf, sagt Hase" heißt auch das Bilderbuch von Jadwiga Kowalska für Kinder ab dem vierten Lebensjahr. Der Hase setzt seinen Plan um und baut sich ein Wolfskostüm. Was er damit auslöst, sei an dieser Stelle aber nicht verraten. Nur so viel: Ein Wolf hat es auch nicht leicht. Kowalskas Wald ist ein düsterer Ort. Herbstliche Farben bestimmen die Illustrationen. Der Wolf ist bei der ersten Begegnung mehr ein bedrohlicher Schatten. Da sticht der weiße Hase mit seinen großen Augen natürlich besonders hervor – auch dann noch, wenn er mit seinem selbstgebastelten Kostüm herumstapft. Da wünscht man sich fast, es würde zusätzlich auch noch eine Bastelanleitung beiliegen. (Peter Mayr, 23.2.2018)