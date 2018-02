Verantwortungsgerangel blockiert agile Organisation

Im Bewusstsein vieler Unternehmen nimmt die Agilität in der Organisation bereits heute einen hohen Stellenwert ein – so das Ergebnis des aktuellen HR-Reports des Personaldienstleisters Hays. Doch die Studie zeigt auch: Die Unternehmenskultur hinkt oft noch hinterher, und es hapert an der Nutzung vorhandener agiler Methoden.

"Agile Organisation auf dem Prüfstand", so lautet 2018 das Schwerpunktthema des HR-Reports, der von Hays, dem international tätigen Personaldienstleister für die Rekrutierung von Spezialisten, und dem Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) jährlich herausgegeben wird. 1.000 Organisationen wurden für die Studie befragt – und das Ergebnis spricht eine klare Sprache: Die agile Organisation hat im Bewusstsein vieler Unternehmen bereits eine hohe Bedeutung, sagen 51 Prozent der Befragten. Interessant ist dabei, dass die Bedeutung umso höher angesehen wird, je jünger die Befragten sind und je höher ihre hierarchische Position im Unternehmen ist. Im Laufe der nächsten Jahre wird der Stellenwert der Agilität deutlich auf 69 Prozent zunehmen.

Höhere Flexibilität und Schnelligkeit

Vor allem ihre höhere Flexibilität (55 Prozent) macht die agile Organisation im Vergleich zur klassischen Linienorganisation so attraktiv, weiß auch Jutta Rump, Direktorin des IBE, zu berichten. Sie erachtet es für essenziell, Mitarbeitern in Zukunft mehr Flexibilität einzuräumen – auch um diese angesichts der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit beschäftigungsfähig zu halten. So ist auch die Schnelligkeit mit 51 Prozent der zweitwichtigste Grund, den die befragten Organisationen für die agile Organisation anführen. Auf Platz drei folgt die Vernetzung von Mitarbeitern, Wissensträgern und Abteilungen (46 Prozent), gefolgt von der Anpassung an veränderte Markt-, Wettbewerbs- oder gesetzliche Rahmenbedingungen und der Selbstorganisation der Mitarbeiter (jeweils 43 Prozent).

Zahlreiche Hürden blockieren agile Organisation

Doch der Weg ist noch ein weiter, denn die Unternehmenskultur hinkt den derzeitigen Entwicklungen häufig hinterher. Bereits vorhandene agile Methoden werden gegenwärtig nur sporadisch genutzt: So gaben gerade einmal 19 Prozent der Befragten an, Design Thinking zu nutzen, und nur elf Prozent der Studienteilnehmer setzen Scrum ein. Als größte Spannungsfelder zwischen den Organisationsformen – agile Organisation versus klassische Linienorganisation – nennen die Befragten die Klärung von Verantwortlichkeiten (31 Prozent), die Neuausrichtung vorhandener Prozesse und Strukturen (28 Prozent) sowie das mangelnde Vertrauen (26 Prozent) innerhalb der Organisation. So lauten die kulturellen Topthemen, an denen Unternehmen derzeit arbeiten, auch: Mitarbeiter müssen künftig mehr Verantwortung übernehmen (33 Prozent), sie müssen eine höhere Fähigkeit zur Selbstorganisation in Teams entwickeln und lernen, mit kritischen Themen offener umzugehen (jeweils 32 Prozent).

Veränderungsbereite Mitarbeiter sind gefragt

Denn der Markt erwartet in Zukunft mehr denn je Mitarbeiter, die neben dem entsprechenden Know-how und der Erfahrung auch die Bereitschaft zur Weiterentwicklung mitbringen. Spezialisten wie diese, die die Veränderung als positive Herausforderung betrachten und das agile Unternehmen von morgen mitgestalten wollen, finden HR-Abteilungen beim weltweit führenden Recruitingexperten Hays. Maßgeschneidert werden hochqualifizierte Mitarbeiter aus den Bereichen IT, Engineering, Life Sciences, Finance, Sales & Marketing sowie Retail an Unternehmen vermittelt – um aus starken Kandidaten rasch starke Mitarbeiter werden zu lassen.