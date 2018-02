UN-Sicherheitsrat will über Waffenruhe für Syrien abstimmen

Feuerpause soll Hilfslieferungen ermöglichen – Vetomacht Russland gilt bei Abstimmung als Unsicherheitsfaktor

New York/Damaskus – Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will am Freitag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) über eine Resolution für eine 30-tägige Waffenruhe in Syrien abstimmen. Damit sollen dringend benötigte Hilfslieferungen für die Bevölkerung in umkämpften Gebieten in dem Bürgerkriegsland ermöglicht werden, wie die kuwaitische Ratspräsidentschaft mitteilte.

Unklar war, wie die UN-Vetomacht Russland abstimmen wird, die in dem Bürgerkrieg den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unterstützt. Russland hatte zuvor Änderungen an dem Entwurf gefordert. Welche Änderungen Eingang gefunden haben, war zunächst nicht bekannt. Der ursprüngliche Resolutionsentwurf war von Schweden und Kuwait eingebracht worden.

Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien im UN-Sicherheitsrat hatte zuvor eine Feuerpause in der eingekesselten Rebellen-Enklave Ost-Ghouta gefordert, die seit Tagen unter heftigem Dauerfeuer steht. Wenn die in den vergangenen 72 Stunden veröffentlichten Bilder den Rat nicht von der Notwendigkeit überzeugten, "dann wissen wir ehrlich gesagt nicht, was sie überzeugen würde", sagte Panos Moumtzis am Donnerstag. In der Region seien mindestens 370 Menschen getötet und 1.500 verletzt worden. Die Bewohner hätten weder Lebensmittel, Strom noch Wasser. (APA, Reuters, 23.2.2018)