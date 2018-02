18. Triple-Double für Russell Westbrook

Finaler Drei-Punkte-Wurf brachte Sieg gegen Sacramento Kings – 44 Punkte und "buzzer beater" aus großer Entfernung von Curry

Oakland (Kalifornien)/Sacramento (Kalifornien) – Oklahoma-Star Russell Westbrook hat beim 110:107-Erfolg der Thunder bei den Sacramento Kings sein 18. Triple-Double in der laufenden Saison der NBA eingesackt. 15 Rebounds, 12 Assists und 17 Punkte standen am Donnerstagabend für den 29-jährigen Basketballer zu Buche. Die wichtigsten drei davon waren jene, die sein Wurf in der letzten Sekunde einbrachte, denn damit ging auch das Spiel an Oklahoma.

Die Golden State Warriors kamen unterdessen zu einem 134:127-Heimsieg im rein kalifornischen Duell mit den Los Angeles Clippers. Stephen Curry war mit 44 Punkten Topscorer. Der Point Guard traf unter anderem mit der Schlusssirene im ersten Viertel aus fast 12 Metern Entfernung, er stand beim Abwurf also fast auf der Mittellinie. Es war der vierte Heimsieg in Folge für den Titelverteidiger aus Oakland. (APA, 23.2.2018)

NBA-Ergebnisse von Donnerstag:

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 111:96,

Orlando Magic – New York Knicks 113:120,

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 115:116,

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 103:110,

Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 107:110,

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 134:127