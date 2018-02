Snap-Chef erhielt im vergangenen Jahr 638 Millionen Dollar

Evan Spiegels offizielles Gehalt betrug 98.000 Dollar, der Rest waren aktienbasierte Bezüge

Der Chef des Snapchat-Betreibers Snap, Evan Spiegel, hat im vergangenen Jahr eine Vergütung von 637,8 Mio. Dollar (518 Mio. Euro) erhalten, die dritthöchste jemals an einen Firmenchef gezahlte Summe. Das Unternehmen gab dies am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung bekannt.

Spiegels offizielles Jahresgehalt lag 2017 bei gerade einmal 98.000 Dollar, der Rest der Summe bestand aus aktienbasierten Bezügen.

Unmut von Investoren

Snap war vergangenes Jahr an die Börse gegangen. Allerdings erreichte die Aktie erst Anfang Februar wieder den Ausgabekurs von 17 Dollar, nachdem sie seit Juli darunter tendiert hatte. Am Donnerstag verlor der Kurs im Verlauf allerdings acht Prozent und lag damit wieder unter den Ursprungskurs. Analysten machten dafür den Unmut von Investoren über Spiegels Vergütung verantwortlich. (APA, 23.2.2018)