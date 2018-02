Meisterduell Napoli gegen Juve geht in nächste Runde

Kontrahenten halten aktuell bei neun Ligasiegen in Folge

Rom – Die Serie A erlebt in dieser Saison ein echtes Duell um den "Scudetto". Anders als in vergangenen Jahren, als Juventus an der Tabellenspitze oft einsam seine Kreise zog, bietet Napoli dem Serienchampion der italienischen Fußball-Meisterschaft heftig Paroli. Seit Mitte Dezember haben die Süditaliener die Spitzenposition inne. Der Ein-Punkt-Vorsprung soll auch am Wochenende zumindest halten.

Neun Ligaspiele in Folge haben inzwischen sowohl Napoli als auch Juve gewonnen. Die "Alte Dame" konnte zuletzt immer vorlegen, auch nun. Während Gonzalo Higuain und Co. am Sonntag zu Hause Atalanta Bergamo empfangen, ist die auf ihren ersten Meistertitel seit 1990 hoffende SSC erst Montag auswärts in Cagliari im Einsatz. Napolis Trainer Maurizio Sarri beklagte bereits im Jänner einen "furchtbaren Fehler" in der Ansetzung der Partien. Der psychologische Vorteil liege klar beim Titelverteidiger, monierte der streitbare Coach.

13 Runden vor Saisonende lautet die Frage in erster Linie freilich, wessen Siegesserie zuerst reißt. Napoli tritt in den kommenden Wochen u.a. gegen die AS Roma und bei Inter Mailand an, Juventus gastiert bei Lazio Rom. Das direkte Duell steigt erst am 22. April in Turin.

Juventus bewies national in den vergangenen Runden jedenfalls wieder Meisterform. Ein Gegentor aus den jüngsten zwölf Ligaspielen steht für die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri aktuell zu Buche. Fünfmal holten die Turiner in dieser Zeitspanne 1:0-Siege. In der Champions League droht indes das Aus: Im Achtelfinale gehen die Italiener mit einem 2:2 ins Rückspiel bei Tottenham Hotspur. (APA, 23.2.2018)