USA wollen weitere Sanktionen gegen Nordkorea bekanntgeben

Washington – US-Präsident Donald Trump will nach Angaben eines Insiders am Freitagvormittag weitere Sanktionen gegen Nordkorea bekanntgeben. Es handele sich um das bislang größte Sanktionspaket, sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Details wurden zunächst nicht bekannt. Mit den Sanktionen will die US-Regierung Druck auf das isolierte kommunistische Land ausüben, sein Atom- und Raketenprogramm aufzugeben. Auch die Vereinten Nationen haben Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. (Reuters, 23.2.2018)