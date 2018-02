Kolumne: Pflichtfach Big Air

Vielfache olympische Inspiration für Sportminister Strache

Der Sportminister in Heinz-Christian Strache hat große Pläne und wurde während seines olympischen Ausflugs auch nachhaltig inspiriert. Obwohl der Ministerkollege Herbert Kickl sein eigenes Steckenpferd reitet und die Burschen Strache immerzu "mehr Säbelfechten" zuraunen, reift in ihm seit Matthias Mayers Husarenritt zum olympischen Super-G-Gold der Plan, die österreichischen Kinder auch zum Frommen der Tourismuswirtschaft in hellen Scharen zurück auf die heimischen Pisten zu treiben. Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel hat es mit Freuden vernommen – genau seine Rede die ganze Zeit.

Die paar Vaserln, die sich nicht bergab trauen, sollen sich mit Langlauf stärken, sagen wir. Irgendwann kann man ihnen zur Belohnung ein Gewehr in die Hand drücken.

Auch dem diabolischen Charme des Rodelpapstes Markus Prock konnte sich Strache in Südkorea nicht ganz entziehen. Noch wurde über die Folgen des Gesprächs für den Steuerzahler nichts bekannt, aber ein Eiskanal pro Bundesland sollte nicht zu viel verlangt sein. Tirol hat einen, Vorarlberg bekommt einen, also stehen nur mehr sieben aus, wobei Wien auch zwei verträgt. David Gleirschers fallen ja nicht aus den Bäumen, und jedes Kind rodelt gerne.

Nach dem Triumph der Snowboard-Freestylerin Anna Gasser sollte Strache auch schleunigst Kontakt mit Bildungsminister Heinz Faßmann bezüglich eines Pflichtfaches Big Air aufnehmen. Schröcksnadel hat auch gesagt, dass das etwas für die Jungen ist. Und Cab Double Cork 1080 kann man durchaus eindeutschen. Allerdings sollten die Schanzen nicht wie in Südkorea in der Ebene stehen. Wo kämen denn da die Liftbetreiber hin? (Sigi Lützow aus Pyeongchang, 22.2.2018)