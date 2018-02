Historischer Kalender – 26. Februar

1658 – Der Frieden von Roskilde (auch Panikfrieden von Roskilde) wird zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden geschlossen. Er beendet den 1657 begonnenen dänischen Krieg gegen Schweden unter Karl Gustav X.. Dänemark muss seinen Besitz im heutigen Südschweden räumen.

1908 – Der Tischler und Journalist Anton Afritsch gründet in Graz den "Arbeiterverein Kinderfreunde". 72 Mitglieder nehmen an der Gründungsversammlung teil.

1918 – Heftiger Vorstoß der italienischen Armee gegen die k.u.k.-Truppen westlich der Brenta.

1918 – Die Tribünen der Jockey-Club-Pferderennbahn in Hongkong stürzen ein und geraten in Brand. 604 Menschen kommen bei der Katastrophe ums Leben.

1948 – Bei den Londoner Verhandlungen der Alliierten über den österreichischen Staatsvertrag lehnt die Sowjetunion ein vierseitiges Schlichtungsverfahren in der Frage des deutschen Eigentums ab.

1948 – In Spanien setzt Diktator Franco einen beratenden Kronrat ein, der im Falle eines Notstands oder des Ablebens des "Caudillo" die gesamte Regierungsgewalt übernehmen soll.

1963 – Festsitzung des Tiroler Landtags "600 Jahre Tirol bei Österreich" mit Bundespräsident Adolf Schärf (SPÖ) in Innsbruck.

1968 – Israels Außenminister Abba Eban gibt bekannt, dass Israel zu einem Verhandlungsmodus mit den Arabern eingewilligt habe.

1973 – Der deutsche Ex-Anwalt Horst Mahler wird in Berlin wegen Gründung und Beteiligung an der Untergrundgruppe "Rote Armee Fraktion" (RAF) zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

1993 – Bombenexplosion auf das zweithöchste Gebäude der Welt, das World Trade Center in New York: Die Explosion in einer Tiefgarage fordert sechs Tote und mehr als tausend Verletzte. Als Drahtzieher des Anschlags islamischer Extremisten gilt der ägyptische Scheich Omar Abdel Rahman.

Geburtstage:

Honore Daumier, franz. Maler (1808-1879)

Kasimir Malewitsch, sowjet. Maler u. Kunsttheorethiker (1878-1935)

Maria Grengg, öst. Autorin, Malerin und Illustratorin von Kinderbüchern (1888-1963)

Giulio Natta, ital. Chemiker/Nobelpr. (1903-1979)

George Granville Barker, brit. Lyriker (1913-1991)

Hermann Lenz, dt. Schriftsteller (1913-1998)

Kurt Sowinetz, Schauspieler (1928-1991)

Antoine "Fats" Domino, US-Blues- und Rockmusiker (1928-2017)

Michael Bolton, US-Rocksänger und Songwriter (1953- )

Todestage:

Friedrich Fränzl, öst. Tanzlehrer und Balletttänzer (1863-1938)

Franz von Zülow, öst. Maler und Grafiker (1883-1963)

Arthur Maria Rabenalt, dt.-öst. Reg. (1905-1993)

(APA, 26.2.2018)