TV- und Radiotipps für Freitag, 23. Februar

Wasserstoffautos, Sozialdemokraten in der Krise, Steuerparadies für Kleinunternehmer, The Gift, Der Metzger muss nachsitzen, Das dreckige Dutzend, Aspekte

18.30 MAGAZIN

Konkret: Wasserstoff-Autos – die Zukunft der Mobilität? Elektromobilität ist sauber und günstig – wären da nicht die schweren und ressourcenfressenden Akkus, die man dazu noch lange aufladen muss. Wasserstoffautos sind hingegen praktisch wartungsfrei, sind in fünf Minuten aufgeladen und haben eine Reichweite wie ein Benziner. Ist das Wasserstoffauto die Antwort auf die Krise der Elektroautos? Konkret testet außerdem ein Wasserstofffahrzeug, das ein japanischer Hersteller dieses Jahr auf den Markt bringen will. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Europas Sozis in der Krise Die SPD ist gespalten: Während die einen mit CDU/CSU koalieren wollen, sehen die anderen die SPD in der Opposition besser aufgehoben. Vor allem die Parteijugend Jusos will, dass sich ihre Mutterpartei in der Opposition neu aufstellt. Droht den deutschen Sozialdemokraten ein Abstieg wie der Parti socialiste in Frankreich? Bis 20.15, Arte

foto: eco media / romy straßenburg Jesco Groschek (li.), Jusos-Mitglied auf dem Bonner Parteitag.

20.15 DOKUMENTATION

Ab ins Steuerparadies! – Kleinunternehmer wollen auch sparen Große Konzerne nutzen Schlupflöcher, um Umsatz und Vermögen steuerschonend quer durch die Welt zu schleusen. Einige Kleinunternehmer wollen sich das nicht mehr bieten lassen. Sie gründeten den Verein Buy Local e. V., der es den ganz Großen gleichtun und dabei vor allem auf ein ungerechtes Steuersystem aufmerksam machen will. Bis 21.00, 3sat

20.15 PSYCHOTHRILLER

The Gift (USA/AUS/CHN 2015, Joel Edgerton) Simon und seine Frau Robyn kehren dem hektischen Chicago den Rücken und beziehen ihr neues Heim in der Vorstadt von L. A. Dort bekommt die Idylle schnell Risse, als der Zufall den Sonderling Gordo in das Leben des Paares bringt. Regiedebüt des australischen Schauspielers Joel Edgerton. Bis 22.15, Puls 4

20.15 INSCHPEKTA

Kottan ermittelt: Der Geburtstag (Ö 1977, Peter Patzak) Mehrere Beamte des Sicherheitsbüros haben sich Grundstücke im Augebiet um Tulln gekauft und Wochenendhäuser gebaut. Kottan will dort seinen Geburtstag mit Kollegen und der Familie feiern. Das fröhliche Beisammensein findet ein schreckliches Ende, als ein Mädchen aus der Runde ermordet aufgefunden wird. Der zweite und letzte Fall für Peter Vogel als Kottan. Bis 21.45, ORF 3

21.00 MAGAZIN

Makro: Faire Steuern Donald Trump hat den Startschuss für den Wettkampf um die niedrigsten Steuersätze abgefeuert. Der deutschen Wirtschaft drohen Nachteile, denn Unternehmen könnten verstärkt in den USA investieren. Aber auch Privatpersonen verlagern ihr Vermögen immer öfter ins Ausland. Bis 21.30, 3sat

21.10 MORD UND TOTSCHLAG

Der Metzger muss nachsitzen (D 2015, Andreas Herzog) Wie die Jungfrau zum Kind kommt Restaurator Willibald Metzger (Robert Palfrader) zur obligaten Leiche: Im zweiten Film nach der Vorlage von Thomas Raab ist aber genau das trickreich. Erst gibt es einen Toten, dann ist er wieder weg. Kein ganz großer Wurf, aber definitiv nicht uncharmant. Bis 22.45, ORF 1

splendid film vod

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Margarethe Ottillinger – Die Frau, die zu viel wusste Die junge Wirtschaftsexpertin und Sektionschefin wurde am 5. November 1948 bei Linz verhaftet und in die Sowjetunion verschleppt. Über die Hintergründe ist wenig bekannt, die Doku präsentiert neue Erkenntnisse aus russischen Aktenbeständen. Bis 23.35, ORF 2

foto: orf / epo film / petro domenigg "Universum History" bringt Licht ins Dunkel des Spionagefalls Margarethe Ottillinger (Ursula Strauss, rechts).

23.15 KULTURMAGAZIN

Aspekte Berlinale-Sonderausgabe mit folgenden Themen: 1) Reichtum als Ideal? 2) Steven Soderbergh hat den kompletten Film Unsane mit dem iPhone gedreht. 3) Terror in Echtzeit – der Anschlag auf Utøya als Film. 4) Seelenstriptease einer Ikone: Marie Bäumer spielt Romy Schneider. 5) Verwandlungskünstler ohne Tabus: Ehrenbär für Willem Dafoe. 6) Einwandererkrimi Yardie: Leinwandstar Idris Elba als Regisseur. Bis 0.00, ZDF

23.40 MAGAZIN

Tracks 1) Besuch bei Indie-Professor Craig Baldwin in seinem Analogschnittlabor. 2) Bill Murrays legendäre Auftritte auf Junggesellenabschieden und privaten Karaokepartys. 3) Ludosport: Zwei Italiener gründeten eine Lichtschwert-Akademie und haben weltweit mehr als 30 Nachahmer. 4) Xiu Xiu interpretieren den Soundtrack von Twin Peaks neu. Bis 0.25, Arte

0.25 KLASSIKER

Das dreckige Dutzend (The Dirty Dozen, USA 1966, Robert Aldrich) Ein abgesetzter US-Major muss im Jahre 1944 aus zwölf Insassen eines Soldatenstraflagers ein Himmelfahrtskommando bilden, um mit diesem hinter den deutschen Linien abzuspringen und ein SS-Quartier auszuheben. Mit Charles Bronson, Telly Savalas, John Cassavetes und Donald Sutherland. Bis 2.50, SRF 1