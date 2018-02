Wachzimmer Ottakring: Haltet ... die Zügel!

Wird Christian etwa das ÖAMTC-Fahrsicherheitstraining auf den Voltigierplatz verlegen? Oder Karin statt einer Waffe fortan Zuckerstückchen im Halfter tragen?

Ob sie gerne aufsatteln würden, ist nicht bekannt. Dazu hat ATV die aktuellen Folgen Wachzimmer Ottakring schon zu lange im Kasten. Vielleicht sehen wir Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian aber demnächst ja als berittene Gesetzeshüter durch den 16. Wiener Bezirk galoppieren.

Noch fahren sie mit dem Auto. Das Leben auf Streife ist trotzdem abwechslungsreich: Eltern ohne Kompetenz im Umgang mit Kindersitzen, mutmaßliche Suchtgiftdepots auf Spielplätzen, Falschparker, Falschhändler, Fanbetreuung.

Frischer Stoff für die nächsten Staffeln

Ja, manche nehmen den Spruch vom "Freund und Helfer" gar ernst. Sogar in der Freizeit werden die beiden schon erkannt. Andere besuchen ihr Wachzimmer in der Hoffnung, dort auf einen von ihnen zu stoßen. Weltberühmt in Ottakring.

Sie meistern ihre Aufgaben aber auch tadellos! Kommunikationstalent, Geduld und Adleraugen sind bereits vonnöten. Kommt bald Tierliebe dazu?

Frischer Stoff für die nächsten Staffeln wäre damit gewiss und gibt Anlass zu Spekulationen. Wird Christian etwa das ÖAMTC-Fahrsicherheitstraining auf den Voltigierplatz verlegen? Oder Karin statt einer Waffe fortan Zuckerstückchen im Halfter tragen? Ist mit Einsätzen zu rechnen, zu denen das Duo bloß zwecks Streicheleinheiten gerufen wird?

Die Wahrheit liege oft in der Mitte, und es brauche ein bisschen, so Christian, bis man als Exekutivbeamter herausfinde, wie die Dinge am Einsatzort tatsächlich liegen. Vielleicht geht es auch dem neuen obersten Exekutivler der Republik so.

Oder seinen Kollegen. Man darf wohl über Adaptionen auch von ATV-Reportagen wie Mein Führerschein mit Mama und Papa rätseln. Was mag die StVO demnächst erleben? (Michael Wurmitzer, 22.2.2018)