Chirurgen entfernten "schwersten dokumentierten" Hirntumor

Die Operation dauerte sieben Stunden, der Tumor wog knapp zwei Kilogramm

Mumbai – Indische Chirurgen haben eigenen Angaben zufolge den mit knapp zwei Kilo schwersten bisher dokumentierten Hirntumor entfernt. "Wir haben nach der Operation recherchiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass dies der bisher schwerste Tumor weltweit ist", sagte Trimurti Nadkarni, der leitende Hirnchirurg am BYL Nair Krankenhaus in Mumbai am Donnerstag.

Dem Patienten, einem 31-jähriger Geschäftsinhaber, war der 1,87 Kilogramm schwere Tumor am 14. Februar entfernt worden. Der Eingriff habe sieben Stunden gedauert, berichtete Nadkarni. "Es war eine extrem Respekt einflößende und komplizierte Operation". Das Gewebe hatte die Sicht des Patienten beeinträchtigt und ständige Kopfschmerzen verursacht. (APA, AFP, 22.2.2018)