Russland unter Bedingungen zu UN-Resolution für Syrien bereit

Lawrow: "Waffenruhe darf sich nicht auf Terrorgruppen beziehen"

Belgrad – Russland hat sich unter Bedingungen bereit erklärt, über eine UN-Resolution für eine Waffenruhe in Syrien nachzudenken.

"Aber wir schlagen eine sehr deutliche Formulierung vor, die besagt, dass sich die Waffenruhe keinesfalls auf (die Terrorgruppe) IS, die Al-Nusra-Front und jene Gruppen bezieht, ... die systematisch Wohnviertel in Damaskus beschießen", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag bei einem Besuch in Belgrad.

Der russische Chefdiplomat sagte der Agentur Interfax zufolge, der Westen sei zu einer solch klaren Formulierung bisher nicht bereit. Lawrow kritisierte eine Verschärfung des Tons im Westen gegenüber der syrischen Regierung wegen der Lage in Ost-Ghouta. Zugleich warnte er davor, die geplante US-Resolution könne als Druckmittel gegen die Regierung eingesetzt werden. Russland ist Schutzmacht der syrischen Führung. (APA, 22.2.2018)