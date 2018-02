KTM will auch in China Motorräder produzieren

Hangzhou soll ab 2020/21 dritter Produktionsstandort neben Mattighofen und Pune werden

Mattighofen/Hangzhou – Der oberösterreichische Motorradhersteller KTM will ab 2020/21 auch in China Motorräder herstellen. "China wird unser dritter Produktionsstandort", kündigt Unternehmenschef Stefan Pierer in der aktuellen Ausgabe des Magazins "trend" an. Derzeit fertigt KTM am Firmensitz in Oberösterreich (Mattighofen) sowie in Indien (Pune).

In Hangzhou will KTM gemeinsam mit dem chinesischen Partner CF Moto an den Start gehen. Dort sollen dann "bis zu 50.000 Motorräder pro Jahr" produziert werden. Konkret werde dort die "KTM-Mittelklasse für den Weltmarkt" gebaut. Das Gemeinschaftsunternehmen mit den Chinesen, an dem die KTM 49 Prozent hält, ist vergangenen Herbst gegründet worden. Bisher war CF Moto lediglich Assemblierungspartner der KTM. In Indien fertigt das Innviertler Unternehmen mit Bajaj als Partner. (APA, 22.2.2018)