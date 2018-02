Sind Sie für ein Fahrverbot für Dieselautos?

In Deutschland wird in Kürze über Fahrverbote in Städten entschieden. Wie soll Österreich mit Dieselautos umgehen?

Dieselautos haben einen schweren Stand. Nach dem Abgasskandal wird in Deutschland und auch in Österreich über ein Dieselverbot diskutiert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am heutigen Donnerstag über Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten entscheiden. Fahrverbote können dann im gesamten Innenstadtbereich, in Umweltzonen oder an besonders belasteten Straßenzügen greifen oder sogar eine bundesweite Regelung erforderlich machen. Dann müsste ein Paket von Maßnahmen geschnürt werden – wie etwa die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel oder eine aufwendigere Nachrüstung älterer Dieselautos.

Wie denken Sie über Fahrverbote?

In Österreich ist zwar kein Fahrverbot für Dieselautos geplant, aber die Diskussion über Dieseltechnologie und Alternativen ist auch hierzulande im Gange.

Tangiert Sie die Diskussion grundsätzlich?

Sind Sie bereits auf E-Mobilität oder einen Benziner umgestiegen? Oder lassen Sie sich den Diesel nicht vermiesen – vor allem solange Diesel noch niedriger besteuert wird? Sollte man der Umwelt zuliebe auf den Diesel verzichten oder lieber gleich auf das Auto? Sollten die österreichischen Kommunen ebenfalls über Umweltzonen oder Fahrverbote nachdenken? (haju, 22.2.2018)