NHL-Rekord für Vegas Golden Knights

Nach Sieg gegen Calgary bester Neueinsteiger in der Ligahistorie

Las Vegas – Die Vegas Golden Knights haben einen 24 Jahre alten Rekord in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gebrochen. Das Team aus Las Vegas besiegte am Mittwoch die Calgary Flames zu Hause mit 7:3 und ist nun nach Punkten der beste Neueinsteiger in der Geschichte der Liga.

Die Golden Knights, die sich um 500 Millionen Dollar in die NHL eingekauft hatten und im Herbst einstiegen, halten bei 84 Punkten. Der bisher beste Liganeuling waren die Florida Panthers 1993/94 mit 83 Punkten. Die Panthers hatten damals 80 Spiele für diese Marke benötigt, die Golden Knights haben erst 60 Spiele absolviert. (APA, 22.2.2018)

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch:

Vegas Golden Knights – Calgary Flames 7:3

Chicago Blackhawks – Ottawa Senators 3:2 n. P.

Anaheim Ducks – Dallas Stars 2:0