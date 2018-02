Apple zeigt seinen neuen Store in Wien her

Geschäft öffnet am kommenden Samstag seine Pforten

Der erste heimische Apple-Store öffnet am kommenden Samstag seine Pforten. Am Donnerstagvormittag wurde das Geschäft Journalisten gezeigt. "Media Preview" nannte Apple den Event, allerdings durften dabei keine Fragen an den Apple-Sprecher gestellt werden, was selbstverständlich für Unmut sorgte.

der standard

Zwei Etagen

Die Produkte des US-amerikanischen Technologieriesen werden künftig auf zwei Etagen in der Kärntner Straße 11 in Wien angeboten. Zuletzt war dort eine Filiale der Modekette Esprit zu finden. Apple hat dafür 154 Mitarbeiter angeheuert. Der Store bietet mehr als 100 aktuelle Apple-Produkte: iPad, iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods und iPod. Alle können vor Ort ausprobiert werden.

foto: sum Journalisten vor dem Store.

foto: apa Im Store.

foto: sum Mitarbeiter von Apple.

Auch Events und Kurse für Kunden werden täglich geboten – etwa Programmier- oder Fotokurse. Ergänzend finden Kunden bei technischen Problemen Rat und Hilfe.

Die Dependance in der Wiener City ist der erste offizielle Apple-Store in Österreich – von denen es weltweit bereits 500 gibt. Bisher wurden iPhones, iPads oder Macs hierzulande entweder über Elektronikketten, Mobilfunkbetreiber oder Handelspartner wie McShark vertrieben. (red, 22.2.2018)