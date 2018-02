Linzer Physiker für Aufnahme eines einzelnen Atoms ausgezeichnet

David Nadlinger, PhD-Student an der Universität Oxford, fotografierte ein Strontium-Atom in einem elektrischen Feld zwischen zwei Elektroden

London/Wien – Der aus Linz stammende Physiker David Nadlinger hat mit einem Foto eines einzelnen Atoms den Hauptpreis in einem Wissenschaftsfoto-Wettbewerb des britischen "Engineering and Physical Sciences Research Council" (EPSRC) gewonnen. Das Bild zeigt ein zwischen den Metallelektroden einer Ionen-Falle schwebendes positiv geladenes Strontium-Atom, teilte die größte britische Förderagentur für Technik und Physik mit.

foto: david nadlinger Der kleine helle Punkt zwischen den Elektroden (Pfeil) ist ein Strontium-Atom.

Aufgenommen wurde das Bild mit einer herkömmlichen Kamera in einer Langzeitbelichtung durch das Fenster einer Vakuum-Kammer, in der sich die Ionen-Falle befindet. Physiker verwenden solche einzelnen Atome, um deren quantenphysikalischen Eigenschaften zu studieren. Nadlinger stammt aus Linz, hat an der ETH Zürich Physik studiert und absolviert derzeit ein PhD-Studium an der Universität Oxford. (APA, 22.2.2018)