Weniger Hochzeiten, mehr Partnerschaften

Statistik Austria verzeichnet einen Rückgang bei Eheschließungen und ein großes Plus bei Partnerschaften 2017

Wien – Im Vorjahr wurde weniger geheiratet, aber mehr verpartnert: Die Zahl der Eheschließungen ging im Vergleich zu 2016 leicht zurück. 2017 wurden in Österreich 43.942 Ehen geschlossen und 520 eingetragene Partnerschaften begründet. Das geht aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria hervor. Verglichen mit den endgültigen Ergebnissen des Jahres 2016 zeigte sich bei den Eheschließungen ein Rückgang um 2,1 Prozent und bei den Begründungen eingetragener Partnerschaften ein Plus von 9 Prozent.

foto: apa Hochzeiten und Verpartnerungen nach Bundesländern 2017 mit Veränderung zu 2016.

Deutliches Minus in Wien

In drei Bundesländern wurden 2017 mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor. Anstiege wurden im Burgenland (plus 5,6 Prozent) verzeichnet, gefolgt von Kärnten (plus 1,4 Prozent) und Oberösterreich (plus 0,5 Prozent). Weniger Eheschließungen als 2016 wurden in Wien (minus 6,6 Prozent), in Salzburg (minus 2,9 Prozent), in Niederösterreich (minus 2,1 Prozent), in Vorarlberg (minus 1,8 Prozent) sowie in Tirol (minus 1,7 Prozent) und in der Steiermark (minus 1,1 Prozent) registriert.

Seit 2015 erfasst die Statistik Austria auch im Ausland geschlossene Ehen und Begründungen eingetragener Partnerschaften von in Österreich lebenden Personen. 2017 betraf das 2.398 Eheschließungen (5,5 Prozent) sowie 29 eingetragene Partnerschaften (5,6 Prozent). (APA, 22.2.2018)