Podersdorf startet nach Surf-Worldcup-Abgang Neuausrichtung

Burgenländische Gemeinde will zu führender Seedestination werden – Veranstaltungen sollen übers Jahr verteilt werden – Saisonstart 2018 Ende März – "Surf Games" im Mai

Podersdorf – Die am Ostufer des Neusiedler Sees gelegene Gemeinde Podersdorf will sich touristisch neu ausrichten. Der Ort soll in den nächsten Jahren zu einer führenden See-Destination weiterentwickelt werden, teilten Gemeinde, Infrastrukturgesellschaft und Tourismusverband am Donnerstag mit. Podersdorf war in der Vergangenheit für den Surf Worldcup bekannt, dieser wird seit dem Vorjahr nicht mehr hier ausgetragen.

2015 hatte der damalige Tourismus-Geschäftsführer der Seegemeinde und nunmehrige Burgenland Tourismus-Geschäftsführer, Hannes Anton, den Surf World infrage gestellt. Der Vorstand des Tourismusverbandes beschloss daraufhin das "Aus" für das Event in Podersdorf. Im Vorjahr fand die Veranstaltung erstmals in Neusiedl am See statt.

Die jetzige Geschäftsführerin der Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft m.b.H., Doris Neger, erarbeitet nun gemeinsam mit dem Obmann des Tourismusverbandes, Rene Lentsch, und Bürgermeisterin Michaela Wohlfart (ÖVP) ein Programm um die Tourismusgemeinde als führende Destination zu positionieren. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ein Masterplan für die Tourismus-Betriebe, ein Investitionsplan für die Infrastruktur und ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet, hieß es dazu.

Angebote breiter verteilen

Dabei sollen die Angebote breiter zwischen März und November verteilt werden um eine bessere Auslastung von Frühling bis Herbst zu erzielen. Dies sei notwendig, da rund die Hälfte der Nächtigungen in den Sommermonaten Juli und August stattfinde, meinte Neger. Zum Abgang des Surf Worldcup erklärte die Geschäftsführerin, die Veranstaltung sei ein wichtiges Ereignis im Eventkalender gewesen. Der nun eingeschlagene Weg sei zu akzeptieren.

Künftig sollen auch die internationalen Gästen sollen direkter angesprochen werden. Das Marketing in Richtung Ungarn, Slowakei und Deutschland soll verstärkt werden.

Bereits im heurigen Jahr wird auf über das Jahr verteilte Veranstaltungen gesetzt, welche den Fokus auf eine aktive Beteiligung der Besucher und "weniger Partyprogramm" haben. Saisonstart ist am Wochenende des 31. März. Unter anderem sind sportliche, kulinarische und Musik-Veranstaltungen vorgesehen. Von 4. bis 6. Mai gibt es zudem "Surf Games" mit Windsurf und Kitesurf Fun Bewerben. (APA, red, 22.2.2018)