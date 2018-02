Blähungen, Assistenztiere, Kindergeschrei: Ihre schlimmsten Flugzeuggeschichten

Welche Anekdoten haben Sie von Ihren Flugreisen mitgebracht? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum!

Der Flughafen Wien-Schwechat wurde vor kurzem Schauplatz einer sehr ungewöhnlichen Notlandung. Ein Passagier der Linie Transavia litt offenbar unter starken Blähungen, was zu lebhaften Unmutsäußerungen einiger Mitreisender führte. Der Kapitän beschloss daraufhin, in Wien eine Notlandung einzulegen und einige der aufgebrachten Passagiere – nicht den an Blähungen leidenden Mann – abführen zu lassen.

Nur eine von vielen absurden Geschichten übers Fliegen, die in den Medien landen. Da wäre beispielsweise noch das "dämonische Kind", das während eines Achtstundenflugs ohne Unterlass schreiend durch die Kabine gerannt ist. Eine andere Passagierin versuchte kürzlich – vergeblich – ihren "Assistenz-Pfau" mit an Bord zu nehmen.

daily mail Schreiende Kinder auf Langstreckenflügen: eine Herausforderung für alle Beteiligten.

Flugbegleiter sehen alles

Wenn schon so gut wie jeder Flugzeugreisende Absurditäten zu berichten hat, wie geht es dann erst denjenigen, die Tag für Tag Zeit über den Wolken verbringen? Flugbegleiter sind mit einem breiten Spektrum an Verhaltensmustern konfrontiert: von denjenigen, die sofort nach der Landung aufstehen, um ihre Taschen als Allererste aus der Gepäckablage nehmen zu können, Streitereien und Handgreiflichkeiten um die umkämpfte Armlehne, Versuchen unbeirrbarer Passagiere, auf den Toiletten zu rauchen, bis hin zu Quickies auf dem begrenzten Raum der Economy-Class-Sitzplätze. Auf der Facebook-Seite "Passenger Shaming" verschaffen Flugbegleiter ihrem Frust Luft:

