Duales Studium oder die hervorragende Zusammenarbeit von Hochschule und Unternehmen

Mit "Mobile Software Development"* wird es im Herbst 2018 einen neuen dualen Bachelor-Studiengang geben. KNAPP ist eines der Unternehmen, die dafür Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.

Studieren oder arbeiten? Interessentinnen und Interessenten der dualen Studiengänge müssen sich diese Frage nicht stellen. Ein duales Studium kombiniert Theoriephasen an einer Fachhochschule und umfangreiche Praxisphasen in einem Partnerunternehmen. Damit sind die dualen Studiengänge ein Beispiel par excellence für unsere enge Zusammenarbeit mit Unternehmen.

Wirtschafts- und Industriebetriebe werden in die Ausbildung eingebunden. Beginnend mit einer Absichtserklärung zur Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes vor Studienbeginn bis über den Abschluss hinaus, nachdem die Absolventinnen und Absolventen oft eine Fixanstellung im Unternehmen innehaben. Während der Ausbildung erhalten die Studierenden, ergänzend zum theoretischen Wissenserwerb an der Hochschule, Praxiswissen im Ausbildungsbetrieb – und zwar ideal aufeinander abgestimmt.

Die KNAPP AG ist ein Global Player in der Intralogistik mit dem wir in den vergangenen Jahren schon eng zusammengearbeitet haben. Beispielsweise treten jährlich Studierende beim KNAPP Coding Contest an und stellen dort ihr Wissen unter Beweis. Das Ziel: Die schnellst- und bestmögliche Lösung für eine Programmieraufgabe aus der realen Logistikpraxis zu finden. Im Rahmen des neuen dualen Bachelor-Studiengangs hat sich die Kooperation weiter intensiviert. KNAPP wird im Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.

"Absolventen der Fachhochschule Joanneum sind auf Grund Ihrer qualifizierten Ausbildung in vielen Bereichen bei KNAPP gern gesehene studentische Mitarbeiter. Sie bringen wertvolles theoretisches Wissen mit, sind wissbegierig und liefern frische Ideen und neue Inputs. Daraus ergeben sich Vorteile für beide Seiten und sehr oft mündet die praktische Ausbildung in einer Fixanstellung", so Mag. Anna Braun, Human Resources Business Partner bei KNAPP, über die gute Zusammenarbeit mit der Fachhochschule.

IT DUAL

Durch die Digitalisierung steigt der Bedarf an IT-Expertinnen und -Experten. Am Studiengang "Mobile Software Development"* werden jedes Jahr 30 von ihnen ausgebildet werden. Die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Partnerunternehmen forciert einen stetigen Informationsaustausch. Ziel dabei ist die inhaltliche Zusammenarbeit, um die angehenden IT-Expertinnen und -Experten dem Bedarf im Unternehmen entsprechend bestmöglich auszubilden. Im Rahmen von Projekten oder der Bachelor-Arbeit können aktuelle Fragen des Unternehmens durch die Studierenden behandelt werden.

Neben "Mobile Software Development"* werden an der FH JOANNEUM auch der Bachelor-Studiengang "Produktionstechnik und Organisation" und der Master-Studiengang "Engineering and Production Management" in dualer Organisationsform angeboten. Über 350 Absolventinnen und Absolventen haben in den vergangenen fünfzehn Jahren einen der beiden Studiengänge an der FH JOANNEUM abgeschlossen.