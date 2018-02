Schweizerin Gisin holt Kombinations-Gold

Olympiasieg vor US-Topfavoritin Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener – ÖSV-Läuferinnen in Nebenrollen: Siebenhofer Siebente

Jeongseon/Pyeongchang – Vizeweltmeisterin Michelle Gisin hat am Donnerstag Olympia-Gold in der alpinen Ski-Kombination gewonnen. Die 24-jährige Schweizerin setzte sich nach Abfahrt und Slalom in Jeongseon klar vor US-Topfavoritin Mikaela Shiffrin (+0,97 Sek.) sowie ihrer Landsfrau Wendy Holdener (1,44) durch. Beste Österreicherin wurde Ramona Siebenhofer als Siebente (2,55).

Ricarda Haaser, die zweite ÖSV-Dame am Start, landete auf dem 13. Rang. US-Skistar Lindsey Vonn schied nach Halbzeitführung im Slalom nach einem Einfädler aus. (APA; 22.2.2018)

Endstand der olympischen Kombination der Alpin-Skirennläuferinnen:

1. Michelle Gisin (SUI) 2:20,90 Min. 1:40,14 40,76

2. Mikaela Shiffrin (USA) 2:21,87 +00,97 1:41,35 40,52

3. Wendy Holdener (SUI) 2:22,34 +01,44 1:42,11 40,23

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:22,63 +01,73 1:40,11 42,52

5. Petra Vlhova (SVK) 2:22,99 +02,09 1:42,58 40,41

6. Valerie Grenier (CAN) 2:23,44 +02,54 1:41,79 41,65

7. Ramona Siebenhofer (AUT) 2:23,45 02,55 1:40,34 43,11

8. Federica Brignone (ITA) 2:23,53 +02,63 1:42,51 41,02

9. Denise Feierabend (SUI) 2:23,94 +03,04 1:43,04 40,90

10. Marta Bassino (ITA) 2:24,24 +03,34 1:42,61 41,63