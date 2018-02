Regen brachte Programm in Rio durcheinander

Kroate Cilic knapp vor dem Aus – Thiem zufrieden mit erstem Auftritt – Topgesetzter Sock in Delray Beach out

Rio de Janeiro/Delray Beach (Florida) – Regen hat am Mittwoch verhindert, dass das volle Programm beim Tennis-ATP-Turnier in Rio de Janeiro durchgebracht werden konnte. Der topgesetzte Marin Cilic lag gegen den Franzosen Gael Monfils 3:6,6:6(7:7) zurück, ehe die Partie abgebrochen und auf Donnerstag vertagt wurde. Ein Out des Kroaten wäre auch für Dominic Thiem positiv, ist Cilic doch der härteste Gegner im Kampf um den Turniersieg.

Titelverteidiger Thiem ist nach seinem 6:2,7:5-Auftaktsieg gegen den Serben Dusan Lajovic am Donnerstag nicht vor 23.00 Uhr MEZ im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Andujar im Einsatz. "Das erste Spiel ist immer schwierig. Ich bin am Sonntag erst spät angekommen, es sind neue Bälle, ein neuer Court, es ist ein bisschen ein anderes Spiel. Die Umstellung war nicht ganz einfach, aber es hat gut funktioniert. Ich bin happy, wie ich aufgetreten bin", sagte Thiem nach dem Erfolg gegen Lajovic.

Aufgrund seines Triumphes 2017 sei es immer schön nach Rio zurückzukommen. "Ich mag das Turnier, habe dort gut gespielt, gute Erinnerungen", verlautete der ÖTV-Star. Mit Albert Ramos-Vinolas (ESP-4) hat er einen Gesetzten weniger als Konkurrenten, der unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry im Achtelfinale überraschend 5:7,3:6.

In Delray Beach sorgte der US-Amerikaner Reilly Opelka für eine Sensation, er warf im Achtelfinale seinen topgesetzten Weltranglistenachten Landsmann Jack Sock mit 4:6,7:5,6:3 aus dem Bewerb. (APA; 22.2.2018)