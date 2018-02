Moody's stuft Griechenland hoch

Ausblick wird als positiv eingeschätzt

Athen – Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätsnote für Griechenland angehoben. Der Euro-Staat werde nun mit "B3" nach zuvor "Caa2" bewertet, teilte Moody's am Mittwoch mit. Der Ausblick ist demnach positiv, womit eine weitere Hochstufung möglich ist.

Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Ausfalls oder einer Restrukturierung der von privaten Gläubigern gehaltenen Verbindlichkeiten des Landes sei deutlich zurückgehalten, hieß es zur Begründung. Auch mit der neuen Bewertung bewegt sich das südeuropäische Land jedoch weiterhin tief im "Ramsch"-Bereich.

Das Land hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Das dritte Hilfspaket im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Die Regierung in Athen will sich danach wieder Geld an den Kapitalmärkten leihen. (APA/Reuters, 22.2.2018)