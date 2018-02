EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Albanien und Mazedonien

Erweiterungskommissar Hahn: Beide Länder durch Reformen qualifiziert

Berlin/Brüssel/Tirana – Die EU-Kommission will für zwei Balkanstaaten die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfehlen. Erweiterungskommissar Johannes Hahn sagte der Zeitung "Welt" (Donnerstag) laut Vorabbericht: "Die EU-Kommission wird den Mitgliedstaaten bald – höchstwahrscheinlich bis zum Sommer – empfehlen, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien aufzunehmen."

Beide Länder hätten in der Vergangenheit wichtige Reformen vorgenommen und sich damit für diesen Schritt qualifiziert. So habe Albanien "im Kampf gegen die organisierte Kriminalität eine Menge getan". An den rechtsstaatlichen Bedenken der Kommission gegenüber der Türkei habe sich wiederum nichts geändert, so der Kommissar.

Hahn hatte vergangene Woche erklärt, die Staaten des Westbalkans müssten vor einem EU-Beitritt noch viel Arbeit leisten. Die Kommission hatte der Region Anfang Februar die Tür für einen Beitritt bis 2025 geöffnet. Mit Serbien und Montenegro werden bereits Gespräche geführt. Daneben dürfen sich noch Mazedonien, Albanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina Hoffnungen auf eine Mitgliedschaft machen. Ungarn, Österreich, Polen und Italien machen sich für eine baldige Aufnahme stark. (APA/Reuters, 22.2.2018)