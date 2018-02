Netanyahu: Israel verhinderte Anschlag auf Flugzeug

Angeblich Passagiermaschine auf dem Weg von Australien im Visier des IS

Jerusalem – Die israelischen Sicherheitskräfte haben nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanyahu einen Anschlag der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) auf ein Passagierflugzeug aus Australien vereitelt. Netanyahu sagte am Mittwoch bei einem Treffen der American Jewish Conference in Jerusalem, damit sei ein "unvorstellbares Gemetzel" verhindert worden.

Der verhinderte Anschlag sei nur einer von "dutzenden Terrorattacken" gewesen, "die wir weltweit vereitelt haben", sagte Netanyahu. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte gab eine ihrer Geheimdiensteinheiten mit Namen 8200 im vergangenen Jahr Informationen weiter, die zur Festnahme von IS-Mitgliedern führten, die einen Anschlag vorbereitet hätten.

Angaben zum Zeitraum oder zur Route des Fluges, den die mutmaßlichen Attentäter im Visier gehabt haben sollen, machte Netanyahu nicht. Die australischen Behörden hatten im vergangenen Jahr zwei Männer unter dem Vorwurf verhaftet, einen Anschlag auf eine Maschine der Gesellschaft Etihad Airways von Sydney nach Abu Dhabi geplant zu haben.