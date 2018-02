Erster Saisontreffer des Wieners Mwene für Kaiserslautern

FCK gewinnt Kellerduell 2:1 in Darmstadt

Darmstadt – Der 1. FC Kaiserslautern darf weiter auf den Klassenerhalt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga hoffen, der SV Darmstadt 98 kommt dem zweiten Abstieg nacheinander dagegen immer näher. In einem Wiederholungsspiel gewann der Tabellenletzte aus der Pfalz am Mittwoch beim Vorletzten mit 2:1 (1:0) und kam dadurch bis auf einen Punkt an Darmstadt heran.

Brandon Borrello (16.) und der 24-jährige Wiener Phillipp Mwene mit seinem ersten Saisontreffer (61.) schossen die Tore für den FCK. Darmstadt verkürzte in der Nachspielzeit durch Felix Platte nur noch zum 1:2 (91.). Während die Roten Teufel bereits den dritten Sieg unter ihrem neuen Trainer Michael Frontzeck feierten und der Rückstand auf einen Relegationsplatz jetzt nur noch drei Punkte beträgt, verloren die Darmstädter bereits zum vierten Mal in Serie.

Das Spiel war am 24. Jänner schon einmal begonnen, beim Stand von 0:0 allerdings abgebrochen worden. Der damalige FCK-Trainer Jeff Strasser war mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht worden. (APA, 21.2.2018)