Real Madrid von Platz vier auf drei

3:1 in Leganes – Fünfter Sieg in jüngsten sechs Spielen für den Rekordmeister

Leganes – Mit dem fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen hat Real Madrid wieder den dritten Platz in der spanischen Fußball- Meisterschaft erobert. Der Rekordmeister gewann am Mittwoch das Nachtragspiel beim Tabellen-13. CD Leganes mit 3:1 und liegt in der Tabelle mit 48 Punkten hinter dem FC Barcelona (62) und Atletico Madrid (55).

Ohne eine Reihe von Stammspielern wie Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo und Torhüter Keylor Navas schaffte Real nach einem 0:1-Rückstand durch die Treffer von Lucas Vazquez (11.), Carlos Henrique Casimero (29.) und Sergio Ramos (90./Foulelfmeter) den Erfolg. (APA, 21.2.2018)