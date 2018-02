"Vorstadtweiber": Regisseurin hört auf, ORF lässt Fortsetzung offen

Am 5. März endet die dritte Staffel, ob es eine nächste gibt, ist laut ORF nicht entschieden. Sabine Derflinger gibt nach STANDARD-Infos an Mirjam Unger weiter

Wien – Bestimmt fliegen beim Staffelfinale der "Vorstadtweiber" unter Nina Proll (Foto u. li.), Hilde Dalik, Maria Köstlinger und Gertrud Roll am 5. März wieder die Fetzen. Im Hintergrund kündigt sich unterdessen ein Wechsel im Regiesessel an: Regisseurin Sabine Derflinger hört nach vier Staffeln auf.

foto: orf / petro domenigg

Nach STANDARD-Infos ist Mirjam Unger ("Maikäfer flieg") als Nachfolgerin bei fünf von zehn Folgen der nächsten Staffel erste Wahl und teilt sich wie bisher die Regie mit Harald Sicheritz. Der ORF kommuniziert die Personalentscheidungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Ergolgsprodukt "Vorstadtweiber"

Laut Pressestelle wird erst nach dem Ende der Staffel entschieden, ob die Serie weitergehen soll. Derflinger begründet ihren Ausstieg mit anderen Projekten. Ab 17. März inszeniert sie etwa Nestroys "Der Zerrissene" im niederösterreichischen Landestheater, außerdem arbeitet sie an einem Filmporträt der früheren SPÖ-Politikerin und Kämpferin um Frauenrechte Johanna Dohnal und führt Regie bei mehreren Folgen von "Letzte Spur Berlin" in Deutschland.

Die Serie "Vorstadtweiber" gehört seit Beginn 2015 zu den erfolgreichsten Produktionen des ORF, auch in Deutschland erfreut sich das Intrigenspiel um die Damen und Herren der vermeintlich besseren Gesellschaft hoher Beliebtheit. Beim Staffelstart waren in Österreich 950.000 Zuschauer dabei, die Folge am Montag sahen durchschnittlich mehr 700.000. (prie, 22.2.2018)