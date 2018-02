"Ich stinke auch manchmal": Nena bei "Willkommen Österreich"

Der NDW-Star ist bis heute so cool geblieben, dass selbst die mit allen Wassern gewaschenen Gastgeber in eine kleine Fragehysterie kippten

"Guten Tag, ich bin der Rainer. Willst du mit mir eine Band gründen?" – Das wird man nicht alle Tage gefragt. Nenas Karriere hat anno 1977 aber tatsächlich so begonnen. Nix Casting, sondern Abtanzen in der Disco. Der NDW-Star (Neue Deutsche Welle) ist bis heute so cool geblieben, dass selbst die mit allen Wassern gewaschenen Gastgeber Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Dienstagabend in eine kleine Fragehysterie kippten. Ja, lasst sie doch mal ausreden!

An einer Stelle erhob sich Nena in ihrem schwarzen Rockerinnenoutfit vom Sessel und stellte sich mit einer Verbeugung beim Publikum als "Weltstar" vor. Das schien ihr für den Bruchteil einer Sekunde von einem der beiden frech-fröhlichen Moderatoren angezweifelt worden zu sein.

Nena hat Nerven aus Stahl

Die Frau weiß sich zu helfen. Nena hat ohnehin Nerven aus Stahl. Auf ihrer aktuellen Tour nächtigt die Sängerin wider Erwarten nicht in warmen Hotelzimmern, sondern, wie es die Fama der Rock- und Popgeschichte will, mit ihrer Crew im Tourbus. Und dort stinkt es, weil "Männer eben transpirieren". Sagt Nena!

Da Grissemann und Stermann aber, wie gesagt, mit allen Wassern gewaschen sind, war im Gästezimmer von Willkommen Österreich kein olfaktorisches Malheur zu befürchten. Der publikumsnahe Star gestand schließlich selbst: "Ich stinke auch manchmal."

Es wurde also immer gemütlicher. Besonders als der zweite Gast des Abends, Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits, herzlich in Empfang genommen wurde. Er verdrängte Nena in die zweite Reihe (das ist immer ein wenig unschön anzuschauen) und genoss dann ein Bierchen und – er ist auch stets auf Tour – ein Bäuerchen. (Margarete Affenzeller, 21.2.2018)