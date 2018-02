Bill Gates wird Gaststar in der "Big Bang Theory"

Kommende Folge der Nerd-Sitcom kann mit Besuch des Microsoft-Gründers aufwarten

In der mittlerweile elften Staffel versucht die "Big Bang Theory" mit Nerd- und Wissenschaftshumor TV-Zuseher für sich zu begeistern – und das durchaus mit einigem Erfolg. Bis heute zählt die CBS-Produktion zu den beliebtesten Comedy-Serien. Ein Teil des Erfolgsrezepts sind dabei prominente Gastauftritte, und hier kann man nun mit einer besonders bekannten Namen aufwarten.

Microsoft

In einer kommenden Episode soll Microsoft-Gründer Bill Gates eine zentrale Rolle einnehmen, berichtet der Hollywood Reporter. Wie gewohnt spielt er sich dabei selbst, und soll bei Penny (Kaley Cuoco) zu Besuch sein – was natürlich den Neid der gesamten Nerd-Truppe auslöst. Die betreffende Folge soll bereits im März in den USA ausgestrahlt werden.

Gaststars

Gates reiht sich damit in eine längere Liste von prominenten Gastauftritten ein. So waren etwa bereits Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak oder auch Leonard Nimoy bei "The Big Bang Theory" zu Besuch. (red, 21.2.2018)